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Теща Абызова заявила, что в ее квартире нашли не наркотики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Теща экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова опровергает, что в ее квартире были найдены наркотики.
Следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Сергей Степанов в четверг в суде заявил, что при обыске в квартире Абызова было обнаружено наркотическое вещество, не уточнив, какое именно и в каком количестве. Адвокат Руслан Кожура пояснил, что на найденном пакетике с наркотиками не было отпечатков пальцев Абызова. Впоследствии адвокат Сергей Дрозда сообщил журналистам, что следствие обнаружило наркотики в квартире тещи Абызова и обвинений в хранении наркотиков его клиенту не предъявляет.
"Никакие не наркотики, а лечебное вещество", — сказала РИА Новости теща Абызова.
По данным СК РФ, в 2011-2014 годах Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Экс-министр себя виновным не считает.
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Происшествия , Руслан Кожура , Сергей Степанов , Абызов Михаил Анатольевич , Сибэко , Правительство РФ , СКР , РИА Новости
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