«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена

«В РПЦ много искушений»: монах сделал заявление после ранения

Иеродьякон Поликарп (в миру Николай Сидоров ) не имеет претензий к игумену Севастиану (Николаю Запольному), который в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес ему несколько ножевых ранений в келье Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщают «Вести.ру».

«Недоразумение было и все. Никаких претензий к нему не имею. В Русской церкви очень много искушений», — сказал Поликарп.

Ранее в пресс-службе Троице-Сергиевой лавры сообщили, что пострадавший монах в результате конфликта получил несколько легких повреждений.

Ряд СМИ сообщил, что священнослужители повздорили из-за пожертвований мирян, однако пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков опроверг эту версию. По его данным, игумен Севастиан «не вполне здоров».