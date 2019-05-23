«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена

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«В РПЦ много искушений»: монах сделал заявление после ранения 

Рамблер 19 минут назад
Иеродьякон Поликарп (в миру Николай Сидоров) не имеет претензий к игумену Севастиану (Николаю Запольному), который в состоянии сильного алкогольного опьянения нанес ему несколько ножевых ранений в келье Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщают «Вести.ру».
«Недоразумение было и все. Никаких претензий к нему не имею. В Русской церкви очень много искушений», — сказал Поликарп.
Ранее в пресс-службе Троице-Сергиевой лавры сообщили, что пострадавший монах в результате конфликта получил несколько легких повреждений.
Ряд СМИ сообщил, что священнослужители повздорили из-за пожертвований мирян, однако пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков опроверг эту версию. По его данным, игумен Севастиан «не вполне здоров».
Напавший на монаха священник был задержан, его допрашивает полиция. Позже стало известно, что Патриарх Кирилл лишил игумена Севастиана священнического сана.
Происшествия , Видео , Александр Волков , Николай Сидоров , Патриарх Кирилл , РПЦ
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