Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
По данным отдела коммуникации полиции Одесской области, личность убитого установлена, но его имя не называется. Ведомство уточняет, что возбуждено уголовное дело по трем статьям: умышленное убийство, разбой и завладение транспортным средством.
Однако одесское издание «Думская» со ссылкой на источник в областном управлении национальной полиции сообщило, что погибший — бывший мэр Тирасполя (Приднестровье) Андрей Безбабченко.
«Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль «Инфинити», — пишет издание, уточняя, что супруга погибшего заявила о его исчезновении 21 мая.
Между тем РИА «Новости» со ссылкой на молдавские СМИ сообщает, что дома у Безбабченко найдены следы крови, а тело обнаружено в заброшенном здании в пяти километрах от него.
Безбабченко в 2012 году возглавил «государственную администрацию Тирасполя и Днестровска» на неподконтрольной правительству Молдавии территории. В сентябре 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании Евгения Шевчука, занимавшего пост президента непризнанной Приднестровской республики. После поражения Шевчука Безбабченко проживал на территории Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, почему эксперимент под названием «государство Молдавия» близок к завершению.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Регионального экс-министра задержали за изнасилование Начата проверка по заставившим подростков рыть котлован в Москве рабочим СК начал расследование гибели пациентки в онкодиспансере Воронежа
Комментарии
Происшествия , Другое , Криминал , Евгений Шевчук , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией340
Зять российского миллиардера пойдет в президенты44
Украинцы потребовали отставки Зеленского254
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово15
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»5
Видео
00:19
Катапультирование из падающего F-16C попало на видео
Армия Оружие
00:33
«Не вполне здоров»: монах простил порезавшего его игумена
Происшествия
00:14
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы
Армия
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
01:35
Лобода проигнорирует спецвыпуск «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика Другое
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение