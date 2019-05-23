Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.

По данным отдела коммуникации полиции Одесской области, личность убитого установлена, но его имя не называется. Ведомство уточняет, что возбуждено уголовное дело по трем статьям: умышленное убийство, разбой и завладение транспортным средством.

Однако одесское издание «Думская» со ссылкой на источник в областном управлении национальной полиции сообщило, что погибший — бывший мэр Тирасполя (Приднестровье) Андрей Безбабченко.

«Тело обнаружили вчера. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль «Инфинити», — пишет издание, уточняя, что супруга погибшего заявила о его исчезновении 21 мая.

Между тем РИА «Новости» со ссылкой на молдавские СМИ сообщает, что дома у Безбабченко найдены следы крови, а тело обнаружено в заброшенном здании в пяти километрах от него.

Безбабченко в 2012 году возглавил «государственную администрацию Тирасполя и Днестровска» на неподконтрольной правительству Молдавии территории. В сентябре 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании Евгения Шевчука , занимавшего пост президента непризнанной Приднестровской республики. После поражения Шевчука Безбабченко проживал на территории Украины.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, почему эксперимент под названием «государство Молдавия» близок к завершению.