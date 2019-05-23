ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв

ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе произошел взрыв

По предварительной информации, причиной происшествия стала нагревшаяся на солнце магниевая стружка, которая хранилась в контейнере рядом с одним из цехов.

Видео, опубликованное Baza, демонстрирует, что на месте взрыва начался пожар. Информации о пострадавших пока нет.

По данным РЕН ТВ, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет не о взрыве на самом предприятии, а о пожаре на свалке за его территорией. По данным канала, площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Возгорание локализовали.

Завод «Рубин» находится в подмосковной Балашихе. На предприятии производят взлётно-посадочные устройства, гидроагрегаты и гидросистемы самолетов и других летательных аппаратов.