ЧП в Подмосковье: на оборонном заводе прогремел взрыв

В четверг, 23 мая, на оборонном заводе «Рубин» в Московской области произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, причиной происшествия стала нагревшаяся на солнце магниевая стружка, которая хранилась в контейнере рядом с одним из цехов.
Видео, опубликованное Baza, демонстрирует, что на месте взрыва начался пожар. Информации о пострадавших пока нет.
По данным РЕН ТВ, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.
Telegram-канал Mash утверждает, что речь идет не о взрыве на самом предприятии, а о пожаре на свалке за его территорией. По данным канала, площадь пожара составляет 25 квадратных метров. Возгорание локализовали.
Завод «Рубин» находится в подмосковной Балашихе. На предприятии производят взлётно-посадочные устройства, гидроагрегаты и гидросистемы самолетов и других летательных аппаратов.