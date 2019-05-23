Разоблаченные ФСБ националисты попали на видео

Разоблаченная ФСБ банда националистов с коктейлями Молотова попала на видео

Сотрудники ФСБ задержали троих участников боевой группировки националистов, у которых изъяты взрывчатые вещества, коктейли Молотова, книги с формулами взрывчатых веществ, патроны, военная экипировка, ножи, фашистская атрибутика, противогазы и пневматическое оружие.

В отношении задержанных: двух жителей Астраханской области и одного жителя Краснодарского края возбуждены уголовные дела по статье 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и вовлечение лиц в его деятельность»).

По данным следствия, трое подозреваемых с радикальными националистическими взглядами создали в Астрахани военизированную группу. Ее члены соблюдали строгую дисциплину, изучали навыки владения холодным оружием, проводили тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении. Участники группировки собрали взрывчатые вещества и зажигательные смеси, и пытались приобрести огнестрельное оружие для совершения преступлений.