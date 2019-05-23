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Пассажирский самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images, Globallookpress
Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Utair, экстренно сел в Сыктывкаре. Воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга в Сургут. Причиной посадки стал отказ одного из генераторов — сработал сигнал о технической проблеме.
Уточняется, что Boeing 737 приземлился в Республике Коми 22 мая. Посадка осуществлялась в штатном режиме.
«Компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 по московскому времени пассажиры вылетели в Сургут», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Всего на борту самолета находились 50 человек, включая пять членов экипажа. На время ожидания им была предоставлена гостиница, а также напитки и еда.
В результате ЧП пострадавших нет. Помощь экстренных служб также не потребовалась.
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Происшествия , Boeing , ЮТэйр , Санкт-Петербург , Сургут , Сыктывкар
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