Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Utair, экстренно сел в Сыктывкаре. Воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга в Сургут. Причиной посадки стал отказ одного из генераторов — сработал сигнал о технической проблеме.
Уточняется, что Boeing 737 приземлился в Республике Коми 22 мая. Посадка осуществлялась в штатном режиме.
«Компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 по московскому времени пассажиры вылетели в Сургут», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Всего на борту самолета находились 50 человек, включая пять членов экипажа. На время ожидания им была предоставлена гостиница, а также напитки и еда.
В результате ЧП пострадавших нет. Помощь экстренных служб также не потребовалась.