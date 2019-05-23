Пассажирский самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании Utair , экстренно сел в Сыктывкаре . Воздушное судно совершало перелет из Санкт-Петербурга Сургут . Причиной посадки стал отказ одного из генераторов — сработал сигнал о технической проблеме.

Уточняется, что Boeing 737 приземлился в Республике Коми 22 мая. Посадка осуществлялась в штатном режиме.

«Компания пересадила пассажиров на ближайший рейс в Москву, откуда в 10:30 по московскому времени пассажиры вылетели в Сургут», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Всего на борту самолета находились 50 человек, включая пять членов экипажа. На время ожидания им была предоставлена гостиница, а также напитки и еда.

В результате ЧП пострадавших нет. Помощь экстренных служб также не потребовалась.