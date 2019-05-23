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Силовики заявили о поимке трёх астраханских экстремистов 

News.ru 30 минут назад
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Уголовное дело о создании экстремистского сообщества предположительно ультраправого толка завели силовики в Астраханской области на троих человек. Дома у них нашли взрывчатку, фашистскую символику и бутылки с зажигательной смесью.
Трое подозреваемых, разделяя экстремистские идеи, создали организованную группу, в которой существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении, — сообщает Следственный комитет.
В ходе обысков у фигурантов нашли взрывчатые вещества и литературу с рецептами по их изготовлению, а также «коктейли Молотова», патроны, военную экипировку, ножи, противогазы и фашистскую атрибутику.
Также у подозреваемых была обнаружена пневматика, которая, как полагают в СК, применялась в военно-тактических тренировках. Кроме этого, задержанные пытались приобрести огнестрельное оружие.
В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Как писал News.ru, ранее Черёмушкинский суд Москвы отправил под стражу 26-летнего Георгия Гуева. Его обвиняют в перечислении 50 млн рублей на счета запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство».
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Происшествия , Исламское государство , СКР , Астраханская Область
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