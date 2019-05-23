Силовики заявили о поимке трёх астраханских экстремистов

Уголовное дело о создании экстремистского сообщества предположительно ультраправого толка завели силовики в Астраханской области на троих человек. Дома у них нашли взрывчатку, фашистскую символику и бутылки с зажигательной смесью.

Трое подозреваемых, разделяя экстремистские идеи, создали организованную группу, в которой существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки с использованием военной экипировки и макетов стрелкового оружия, а в целях конспирации использовались различные шифры при общении, — сообщает Следственный комитет.

В ходе обысков у фигурантов нашли взрывчатые вещества и литературу с рецептами по их изготовлению, а также «коктейли Молотова», патроны, военную экипировку, ножи, противогазы и фашистскую атрибутику.

Также у подозреваемых была обнаружена пневматика, которая, как полагают в СК, применялась в военно-тактических тренировках. Кроме этого, задержанные пытались приобрести огнестрельное оружие.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.