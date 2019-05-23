Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьяный священник с ножом напал на монаха из-за пожертвований в Троице-Сергиевой лавре 

Ura.Ru 9 минут назад
Фото: РИА Новости
В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник напал с ножом на монаха. По предварительным данным, главная причина конфликта — неравномерное распределение пожертвований.
Отцу Севастиану (Николаю Запольнову) стало известно, что его доходы резко сократились из-за того, что часть пожертвований прихожан якобы присваивает себе отец Поликарп (Николай Сидоров), сообщает telegram-канал Baza. Узнав об этом, Севастиан решил поговорить со священником, но перед этим сильно напился, утверждает издание.
В келье между мужчинами произошел спор, и Поликарп выгнал Севастиана. Тот вернулся через 15 минут с ножом и напал на монаха, ударив его в живот. Приехавшая на место скорая помощь доставила раненого священника в реанимацию, Севастиана задержали полицейские. Однако допроса еще не было из-за того, что священнослужитель сильно пьян.
В Троице-Сергиевой лавре не смогли дать оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU», предложив написать письменный запрос.
Ura.Ru: последние новости
Раскрыто убийство помощника прокурора во время БДСМ-игры. Подозреваемые родом с Урала Российского сенатора впервые в истории лишили статуса из-за сведений о доходах По улицам Екатеринбурга блуждает рысь
Комментарии
Происшествия , Николай Сидоров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покиньте Крым»: В НАТО обратились к России1047
Япония ищет у россиян ключ к возврату Курил
Без Путина не могут: новый демарш «Би-би-си»220
Жириновский сделал предложение Зеленскому127
Соловьева вызвали на дуэль49
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение