Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский подросток спас инвалида от торнадо 

360tv.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео, где школьник из Миссури толкает инвалидную коляску, в которой сидит человек. Телеканал ABC News сообщил, что подросток помог мужчине преодолеть подъем на дороге, ведь торнадо было уже буквально в двух шагах.
Школьник сидел в автомобиле вместе со своей семьей. Когда он увидел, что человек с ограниченными возможностями здоровья просто не может добраться до безопасного места, он решил помочь. Телеканал назвал этот поступок актом доброты.
За неделю в центральной части США было зарегистрировано 97 торнадо. Ливневые дожди вызвали подъем уровня воды в реках. В штате Арканзас в выходные ожидаются рекордные паводки.
Власти некоторых штатов не исключают, что в субботу и воскресенье торнадо могут появиться вновь. Возможен град. По всем телеканалам и через интернет распространяется информация о возможных наводнениях.
360tv.ru: последние новости
Власти Франции озвучили версию взрыва в Лионе Член Европарламента заявил о возможной вине Украины в катастрофе MH17 «Они сами жертвы». Мать сестер Хачатурян потребует прекратить уголовное дело
Происшествия , В мире , США , телеканал АВС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прошлое главы администрации Зеленского возмутило украинцев41
Ургант отреагировал на итоги спецвыпуска детского «Голоса»6
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу17
«Справедливо»: Садальский похвалил Эрнста за итоги «Голоса»6
Перестали бояться: названы фобии россиян на работе
Видео
01:26
«Не хотят вам говорить»: Путин дал совет патриарху
Общество
03:50
В Кремле отреагировали на отставку Мэй
Политика Европа
04:54
Студенты из США запустили ракету в космос
Наука и техника
00:27
Устроил дебош и умер: ЧП в Домодедово
Происшествия
00:57
Выборы в Европарламент обернулись провалом «друзей Путина»
В мире
01:09
«Выкиньте его с парашютом»: появилось видео предсмертного дебоша
Происшествия
00:30
Журналистов обстреляли из танка в Сирии
В мире
00:42
Во время «последнего звонка» на школьников рухнул потолок
Происшествия
00:27
Мэй заплакала во время объявления отставки
В мире
00:27
Тереза Мэй объявила об отставке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение