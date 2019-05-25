Американский подросток спас инвалида от торнадо

В Сети появилось видео, где школьник из Миссури толкает инвалидную коляску, в которой сидит человек. Телеканал ABC News сообщил, что подросток помог мужчине преодолеть подъем на дороге, ведь торнадо было уже буквально в двух шагах.

Школьник сидел в автомобиле вместе со своей семьей. Когда он увидел, что человек с ограниченными возможностями здоровья просто не может добраться до безопасного места, он решил помочь. Телеканал назвал этот поступок актом доброты.

За неделю в центральной части США было зарегистрировано 97 торнадо. Ливневые дожди вызвали подъем уровня воды в реках. В штате Арканзас в выходные ожидаются рекордные паводки.

Власти некоторых штатов не исключают, что в субботу и воскресенье торнадо могут появиться вновь. Возможен град. По всем телеканалам и через интернет распространяется информация о возможных наводнениях.