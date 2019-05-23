В Хакасии мужчина попытался задушить девочку в детсаду

Правоохранители разыскивают мужчину, который насильно привел семилетнюю девочку на территорию детского сада в Черногорске и попытался ее задушить, сообщает СУ СК по Хакасии

Инцидент произошел в среду днем на территории детского сада на проспекте Космонавтов.

"Злоумышленник, находясь около детского сада, … встретил незнакомую семилетнюю девочку. Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемого разыскивают, следователи просят помощи у населения и СМИ.

По показаниям потерпевшей составлен словесный портрет подозреваемого: мужчина на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, на лице щетина, темные волосы средней длины. Был одет в светлую куртку с капюшоном, темные штаны, на голове возможно кепка. Мужчина может сутулиться.