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В Хакасии мужчина попытался задушить девочку в детсаду 

РИА Новости + ещё 4 42 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Правоохранители разыскивают мужчину, который насильно привел семилетнюю девочку на территорию детского сада в Черногорске и попытался ее задушить, сообщает СУ СК по Хакасии.
Инцидент произошел в среду днем на территории детского сада на проспекте Космонавтов.
"Злоумышленник, находясь около детского сада, … встретил незнакомую семилетнюю девочку. Мужчина схватил ребенка и принудительно привел на веранду игровой площадки дошкольного учреждения, где руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения. Однако мужчине не удалось довести преступный умысел до конца", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемого разыскивают, следователи просят помощи у населения и СМИ.
По показаниям потерпевшей составлен словесный портрет подозреваемого: мужчина на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, худощавого телосложения, на лице щетина, темные волосы средней длины. Был одет в светлую куртку с капюшоном, темные штаны, на голове возможно кепка. Мужчина может сутулиться.
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Происшествия , СКР , Республика Хакасия , Черногорск
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