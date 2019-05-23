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Источник внес ясность в сообщения о разводе Улюкаева с женой 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: ТАСС
Осужденный экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев не будет разводиться со своей женой Юлией Хряпиной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Еву Меркачеву.
По ее словам, все это лишь слухи. Пара не планирует подавать на развод.
"Он говорил, что у него с ней очень хорошие отношения", — добавила Меркачева.
Она добавила, что Улюкаев справляется наказанием благодаря поддержке жены.
Ранее сообщалось, что экс-министр Улюкаев разводится с женой.
Алексей Улюкаев был осужден в 2017 году по делу о получении взятки. Экс-министр был приговорен к 8 годам лишения свободы и выплате штрафа.
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Происшествия , Общество , Алексей Улюкаев , Минэкономразвития
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