Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны первые результаты проверки гибели пациентки в онкодиспансере 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Погибшая в воронежском онкологическом диспансере пациентка, по предварительным данным, получила тупую травму груди и живота, сообщил старший помощник областного прокурора Михаил Усов.
«По предварительным данным, женщина получила тупую травму груди и живота. Причину смерти установит экспертиза», — сообщил представитель надзорного органа, передает РИА «Новости».
В Воронеж по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой направились эксперты Росздравнадзора, они проведут экспертизу аппарата в онкодиспансере.
Росздравнадзор озвучит результаты проверки по инциденту в течение 20 дней.
«Они (результаты — прим. ВЗГЛЯД) могут быть известны завтра, потому что приехала лаборатория, которая будет разбирать аппарат. Это, может быть, выяснится сразу. А может, потребуется экспертное заключение в Москве. Поэтому: не позднее 20 дней, может быть гораздо раньше», — сказал представитель ведомства.
Главный врач онкодиспансера Иван Мошуров сообщил, что аппарат, по причине которого произошла трагедия, имеет 30-летний срок эксплуатации и регулярно проверяется.
Мошуров подчеркнул, что в медучреждении есть группа специалистов, регулярно следящих за состоянием устройства и проверяющих его.
Глава Воронежской области Александр Гусев поручил создать комиссию для выяснения причин и обстоятельств гибели пациентки.
«Губернатор Александр Гусев поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову создать и возглавить специальную комиссию с участием общественников после трагического случая со смертью пациентки в Воронежском онкодиспансере 22 мая», — сообщила пресс-служба регионального правительства.
Комиссия будет работать совместно со специалистами Росздравнадзора, уточнили в пресс-службе.
Напомним, 51-летняя пациентка погибла в онкодиспансере в Воронеже из-за заклинившего аппарата лучевой терапии, который раздавил женщину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Начата проверка по заставившим подростков рыть котлован в Москве рабочим В квартире Абызова нашли наркотики Свидетели заявили о бездействии пожарных в «Зимней вишне»
Комментарии
Происшествия , Владимир Попов , Вероника Скворцова , Александр Гусев , Михаил Усов , СКР , Росздравнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский отказался от переговоров с Россией399
Зять российского миллиардера пойдет в президенты32
Украинцы потребовали отставки Зеленского265
«Точный удар»: Россия ответила на обстрел авиабазы23
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь110
Видео
00:25
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Образование Общество
00:26
Абызов из СИЗО пытался вывести 30 млн со счетов
Происшествия
00:20
Катапультирование пилота из F-16 сняли на видео
Армия Оружие
00:31
Зять российского миллиардера пойдет в президенты
В мире
Путин вручает государственные награды в Кремле
Политика
00:31
«У меня все нормально»: Скрипаль вышел на связь
Общество
01:42
Прилепин отреагировал на приговор по делу об убийстве Гиви
Общество
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
03:04
Президент Грузии ждет от Путина первого шага
Политика В мире
00:18
Дождались! «Евровидение» вводит санкции
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение