Поплатилась за показания? Что произошло с подругой Кокорина

В октябре Кокорин и Мамаев избили водителя журналистки Первого канала, гендиректора НАМИ и чиновника Минпромторга , в начале мая — были приговорены к 18 и 17 месяцам лишения свободы.

Екатерина Бобкова была свидетельницей по этому делу, так как присутствовала при драках. На прошлой неделе СМИ сообщили, что Бобкова выпала из окна дома «влиятельного мужчины по имени Андрей» в Чехии.

Сообщалось, что танцовщица получила тяжелые переломы, была введена в искусственную кому, ее состояние стабильно, она выживет, но восстановление будет продолжительным.

В юридической фирме «Бишенов и партнеры» «Чемпионату» рассказали, что связь инцидента с Бобковой с делом Кокорина и Мамаева не исключена.

Сейчас наличие или отсутствие связи выясняют юристы из команды практики «Форензик. Адвокатские расследования» и ассоциированного офиса в Праге. Они ведут собственное расследование произошедшего.