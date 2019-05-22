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В России нашли собачий «лагерь смерти» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РЕН ТВ
В Нижегородской области живодеры организовали собачий «лагерь смерти»: они заперли десятки животных в заброшенных дачных домах. Об этом в среду, 22 мая, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, окна и двери строений были заколочены, чтобы помешать зверям выбраться. Вокруг на участках зоозащитники нашли останки погибших животных. Оставшихся в живых голодных собак передали в приют.
Телеканал отмечает, что животные, получившие свободу, теперь вряд ли найдут себе хозяев, поскольку привыкли быть обозленными и жить в постоянной опасности.
По одной из версий, собак держала взаперти одна из местных жительниц, по другой — бездомные, которые, похоже, употребляли мясо животных в пищу. Инцидентом заинтересовались полицейские. Проводится проверка.
В марте сообщалось, что убивших собаку ради мяса жителей Екатеринбурга приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и году исправительных работ. Отмечалось, что один из них хотел причинить собаке максимальные страдания.
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Происшествия , ФСИН , РЕН ТВ , Нижегородская Область
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