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В подмосковной электричке у пассажира украли более 6 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажир электрички, следующей из подмосковного Железнодорожного в Москву, заявил в полицию, что в тамбуре у него украли из рюкзака более 6 млн рублей. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В отдел полиции по Таганскому району Москвы поступило заявление от безработного о том, что неизвестный похитил из его рюкзака 6 млн и 327 тыс. рублей в тамбуре электрички сообщением Железнодорожный — Москва, где, помимо потерпевшего, находились еще восемь человек. Пропажу потерпевший обнаружил лишь тогда, когда снял рюкзак со спины и увидел, что тот порван", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, большую часть суммы мужчина взял в кредит и хотел положить на сберегательный счет в банк для развития бизнеса.
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