Выбиралась на коленях: кого накажут за ползающую пенсионерку

Прокуратура Свердловской области возбудила дело в отношении главврача больницы, в которой пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа. По данным правоохранителей, работа подъемника в медучреждении была обустроена с нарушениями. Так, кнопка вызова персонала не имела опознавательных знаков, а сами сотрудники не могли обслуживать подъемное устройство из-за приказа главврача.

Прокуратура Свердловской области завершила проверку больницы города Первоуральск , где пенсионерке пришлось спускаться на коленях со второго этажа из-за неработающего подъемника. В связи с этим было возбуждено административное дело в отношении главврача медучреждения, сообщается на сайте регионального ведомства.

«В отношении главного врача ГБУЗ Свердловской области «Городская больница г. Первоуральск» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ «Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры», — говорится в тексте публикации.

Прокуратура также озвучила данные проверки, выявившей многочисленные нарушения в работе медучреждения. В частности выяснилось, что подъемник для инвалидов оказался не приспособлен для пользования.

В первую очередь представители ведомства обратили внимание на отсутствие таблички со знаком-пиктограммой «Инвалид» и стилизованным звонком в углу рядом с кнопкой вызова персонала. Кроме того, единственный указатель направления к подъемнику для маломобильных пациентов был распечатан на листке А4 и наклеен на дверь больницы. Как отметили в прокуратуре, такое оформление не соответствует требованиям ГОСТ.

В ходе проверки установлено, что администрация больницы не назначила ответственного за обслуживание подъемника. Несмотря на то что в настоящий момент в учреждении имеется обученный персонал, никто из медицинских сотрудников работать с подъемником не может.

«Согласно приказу главного врача от 21.02.2019 года №83, никто из медицинских сотрудников не допущен к обслуживанию и работе с подъемным устройством, установленным в травмпункте», — уточняет прокуратура.

Рассмотрение административного дела в отношении главврача состоится уже завтра — 23 мая 2019 года. Соответствующее представление правоохранители также направили министру здравоохранения Свердловской области, который должен проконтролировать устранение выявленных нарушений.

«Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры», — отмечается на сайте ведомства.

Напомним, что поводом для проверки стало видео, ранее опубликованное в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте». На записи видно, как пожилая женщина с травмой ноги на коленях ползет по лестнице, в то время как ее муж снимает это и комментирует.

«Вот так люди спускаются в первоуральской больнице, из травмпункта выходят. Подъемник не работает. Никто ничего не делает. И, похоже, никому ничего не надо», — заявил он.

Однако, как удалось установить правоохранителям в тот же день, подъемное устройство в больнице все-таки работает. Для того, чтобы им воспользоваться, пациентам нужно предварительно обратиться в регистратуру. Правда узнать о таких условиях они могут только из инструкции, размещенной в единственном экземпляре на первом этаже.

Инцидентом тогда заинтересовались и в региональном управлении СК РФ . Как отметили представители ведомства, при наличии оснований действиям или бездействию должностных лиц будет дана объективная правовая оценка.

Тем временем в самой больнице ситуацию видят иначе — врачи убеждены, что опубликованное видео является постановочным. По словам главврача медучреждения Николая Шайдурова, женщина изначально пришла с переломом лодыжки, который уже сросся. В таком случае, уверен руководитель больницы, подъемник ей был не нужен.

«На ноге гипса не было: она даже могла потихоньку спуститься самостоятельно. Персонал сказал, что за помощью она не обращалась. У нас складывается впечатление, что видео постановочное. Но мы планируем пригласить женщину на разговор», — рассказал главврач сайту kp.ru.