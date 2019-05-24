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«Дело против сестер закроют»: Родные Хачатуряна объявили «войну» следствию 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уголовное дело против сестер Хачатурян закроют, а против убитого ими отца откроют посмертно — о педофилии. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал племянник убитого.
Михаил Хачатурян был убит дочерьми в июле. Они признались в совершении преступления, против них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Несколько дней назад адвокаты сестер рассказали СМИ о подготовке ходатайства о признании Марии, Ангелины и Крестины потерпевшими и возбуждении против Михаила Хачатуряна дела о побоях, истязании, изнасиловании, развратных действиях, доведении до самоубийства и насильственных действиях сексуального характера.
Племянник Хачатуряна Арсен заявил «МК», что накануне его дядя и тетя, которые являются потерпевшими в деле об убийстве, были вызваны следователем. Тот «прямым текстом» сообщил, что дело против сестер будет закрыто через несколько месяцев, а потом, возможно, будет возбуждено новое — по более мягкой статье.
Между тем, по словам следователя, уже на будущей неделе дело о педофилии будет посмертно возбуждено против Михаила Хачатуряна.
После этих слов потерпевшие решили отказаться от сотрудничества со следствием. Уже сегодня утром сестра Хачатуряна Марина не явилась на очную ставку с одной из его дочерей.
«Это протест против того беспредела, который сейчас происходит. Дело политическое, все решения принимаются по указке сверху, выполняется общественный заказ», — объяснил ее сын.
Комментарии1
Происшествия , Криминал , Московский комсомолец
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