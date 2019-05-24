«Дело против сестер закроют»: Родные Хачатуряна объявили «войну» следствию

Уголовное дело против сестер Хачатурян закроют, а против убитого ими отца откроют посмертно — о педофилии. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал племянник убитого.

Михаил Хачатурян был убит дочерьми в июле. Они признались в совершении преступления, против них было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Несколько дней назад адвокаты сестер рассказали СМИ о подготовке ходатайства о признании Марии, Ангелины и Крестины потерпевшими и возбуждении против Михаила Хачатуряна дела о побоях, истязании, изнасиловании, развратных действиях, доведении до самоубийства и насильственных действиях сексуального характера.

Племянник Хачатуряна Арсен заявил «МК», что накануне его дядя и тетя, которые являются потерпевшими в деле об убийстве, были вызваны следователем. Тот «прямым текстом» сообщил, что дело против сестер будет закрыто через несколько месяцев, а потом, возможно, будет возбуждено новое — по более мягкой статье.

Между тем, по словам следователя, уже на будущей неделе дело о педофилии будет посмертно возбуждено против Михаила Хачатуряна.

После этих слов потерпевшие решили отказаться от сотрудничества со следствием. Уже сегодня утром сестра Хачатуряна Марина не явилась на очную ставку с одной из его дочерей.