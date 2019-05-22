Столичный суд приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы Роберта Березина, признав его виновным в совершении убийства в 1997 году.
Согласно материалам уголовного дела, Березин вместе со своим подельником Андреем Китовым согласились за вознаграждение в 58 млн рублей убить предпринимателя. Свою жертву они поджидали в подъезде дома по улице Бутырской, но вместо бизнесмена расстреляли другого человека.
После совершения преступления Березин долгое время скрывался и был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось только в 2018 году. Свою вину он признал полностью. Наказание убийца будет отбывать в колонии строгого режима.
Второй убийца — Китов — был осуждён еще в 1999 году. Что касается заказчиков убийства, то привлечение их к уголовной ответственности невозможно в связи со смертью, сообщает на сайте СКР.
Ранее News.ru писал о том, что полиция США задержала мужчину, который подозревается в убийстве продюсера Барри Крейна в 1985 году. Сам он допустил свою причастность к совершению преступления, но заявил, что ничего не помнит об этом, поскольку в середине 1980-х годов употреблял наркотики.