Суд в Москве вынес приговор по убийству двадцатилетней давности

Столичный суд приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы Роберта Березина, признав его виновным в совершении убийства в 1997 году.

Согласно материалам уголовного дела, Березин вместе со своим подельником Андреем Китовым согласились за вознаграждение в 58 млн рублей убить предпринимателя. Свою жертву они поджидали в подъезде дома по улице Бутырской, но вместо бизнесмена расстреляли другого человека.

После совершения преступления Березин долгое время скрывался и был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось только в 2018 году. Свою вину он признал полностью. Наказание убийца будет отбывать в колонии строгого режима

Второй убийца — Китов — был осуждён еще в 1999 году. Что касается заказчиков убийства, то привлечение их к уголовной ответственности невозможно в связи со смертью, сообщает на сайте СКР.