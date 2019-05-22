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Шестун прекратил голодовку 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве, заявил о прекращении голодовки, которую он продолжал в течение 100 дней. Об этом решении сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
"Александр Шестун принял решение о прекращении длительной голодовки. Для выхода из нее используются капельницы, от которых он ранее отказывался. Такое решение им было принято в связи с необратимыми последствиями для его здоровья: образования камня в почках, сладжа в желчном пузыре, двух грыж в брюшной полости, потери 25 кг веса, неоднократных потерь сознания с переводом в реанимацию в состоянии клинической смерти", — сказала она.
Ранее прокурор в Басманном суде Москвы заявлял, что Шестун вовсе не голодает в СИЗО, а активно питается. По его словам, с 19 марта по 14 апреля ему поступило шесть непродуктовых передач, оформленных на сокамерников, в которых содержались шоколад, лук, яблоки, морковь, мясо.
Александр Шестун был арестован 14 июня 2018 года, он обвиняется в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, получении взятки и отмывании незаконно полученных денег и имущества. Вину он не признает. Шестун занимал пост главы района в 2003-2018 годах.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Александр Шестун , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Московская область
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