Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подсудимые по делу «Зимней вишни» подали апелляции 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Юристы троих фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» подали апелляцию на решение суда о продлении ареста подсудимых.
Заводской арбитраж города получил соответствующие документы 20 мая, передаёт ТАСС слова судьи. Их направили адвокаты подсудимых Сергея Генина, Александра Никитина и Игоря Полозиненко.
Ранее News.ru писал, что Заводской суд Кемерово начал допрос потерпевших по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Всего должны выступить десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Мальчик во время допроса сообщил, что находился с другом без родителей в кинотеатре, через 40 минут после начала сеанса персонал потребовал эвакуироваться, но часть людей осталась в зале.
News.ru: последние новости
Избитый в ходе дорожного конфликта журналист умер в Магнитогорске Родственники жертв пожара в «Зимней вишне» оценили работу полиции Эвакуация пассажиров из застрявших в метро поездов завершена
Происшествия , Криминал , Александр Никитин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие82
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ211
Жена Децла отреклась от его матери8
Мальчик упал с 23 этажа и выжил1
Рада отказалась «подчиняться» Зеленскому46
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение