Подсудимые по делу «Зимней вишни» подали апелляции

Юристы троих фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» подали апелляцию на решение суда о продлении ареста подсудимых.

Заводской арбитраж города получил соответствующие документы 20 мая, передаёт ТАСС слова судьи. Их направили адвокаты подсудимых Сергея Генина, Александра Никитина и Игоря Полозиненко.

Ранее News.ru писал, что Заводской суд Кемерово начал допрос потерпевших по делу о пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Всего должны выступить десять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Мальчик во время допроса сообщил, что находился с другом без родителей в кинотеатре, через 40 минут после начала сеанса персонал потребовал эвакуироваться, но часть людей осталась в зале.