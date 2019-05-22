Эвакуация аэропорта Саратова привела к задержке двух рейсов S7 Airlines в Москву и из нее

Эвакуация аэропорта после звонка о минировании здания аэровокзала Саратова привела к задержке двух рейсов S7 Airlines Москву и из нее, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании «Саратовские авиалинии», которая является оператором аэропорта. «Сегодня в 14:20 в справочную службу международного аэропорта Саратов — Центральный поступил анонимный звонок с информацией о минировании здания аэровокзала. Пассажиры и сотрудники аэропорта были экстренно эвакуированы. После проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий информация не подтвердилась. Был задержан прилет рейса авиакомпании S7 — вместо 15:50 самолет вылетел из Москвы в 16:40, также был задержан вылет рейса в обратном направлении — вместо 15:40 самолет поднимется в небо в 17:55», — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что аэропорт возвращается к работе в штатном режиме.