Стреляй по своим, чтобы чужие перевоспитывались. «Социальным экспериментом» называют свои выходки блогеры из Челябинска.
Группа молодых людей устраивает очень жестокие пранки. Они стреляют в подставного человека или кидают гранаты в толпу. «Жертва», работающая в компании ребят, имеет большое театральное прошлое, парень участвовал в постановках в техникуме, поэтому падает натуралистично. Правда, не на такую реакцию публики рассчитывал артист.
«Меня удивило отношение людей к пострадавшему, никакой помощи нигде не увидел. Я разочарован», — сказал Дмитрий Ежов, постановочная жертва.
Что они сами стали бы делать на месте прохожих, смелые блогеры не знают. Но вооруженные камерой и пистолетом борцы за мир уверяют, что они за добрые дела. Просто пока не набрали для этого достаточно лайков.
«Это расчет на набирание определенной аудитории. Люди это смотрят, это видят, и когда можно набрать много подписок, уже можно уже переходить на контент более добрый. Нас на самом деле тянет к доброму контенту, и делать что-то доброе», — подчеркнул Олег Свиридов, видеоблогер.
Что же поделаешь, если публика любит жесть? — жалуются видеоблогеры. Вот и приходится ради лайков стрелять друг в друга в переходах, угрожать автомобилистам и кидать гранату в толпу.
Пранкеры говорят, что это социальный эксперимент. А юристы отвечают: это статья 213 «хулиганство», да еще с оружием.
«Тут группа лиц по предварительному сговору, так как имеется оператор, который снимает все на видео, он явно в курсе того, что будет происходить, а будет происходить неуважение к обществу с применением предмета, похожего на оружие, там уже до семи лет лишения свободы», — объяснил Григорий Перегонцев, юрист.
Дело потянет и на непредумышленное убийство — если кому-то из свидетелей постановочной расправы станет плохо с сердцем. Правда, пранкеры проводят фейсконтроль: если на горизонте есть пенсионеры, дети или женщины — «на дело» предусмотрительно не идут. Пугать предпочитают молодежь. Пока от жертв жутких розыгрышей ни одного заявления в полицию не поступило.