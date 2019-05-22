Социальный эксперимент или статья? Челябинские пранкеры пугают жителей оружием

Стреляй по своим, чтобы чужие перевоспитывались. «Социальным экспериментом» называют свои выходки блогеры из Челябинска

Группа молодых людей устраивает очень жестокие пранки. Они стреляют в подставного человека или кидают гранаты в толпу. «Жертва», работающая в компании ребят, имеет большое театральное прошлое, парень участвовал в постановках в техникуме, поэтому падает натуралистично. Правда, не на такую реакцию публики рассчитывал артист.

«Меня удивило отношение людей к пострадавшему, никакой помощи нигде не увидел. Я разочарован», — сказал Дмитрий Ежов, постановочная жертва.

Что они сами стали бы делать на месте прохожих, смелые блогеры не знают. Но вооруженные камерой и пистолетом борцы за мир уверяют, что они за добрые дела. Просто пока не набрали для этого достаточно лайков.

«Это расчет на набирание определенной аудитории. Люди это смотрят, это видят, и когда можно набрать много подписок, уже можно уже переходить на контент более добрый. Нас на самом деле тянет к доброму контенту, и делать что-то доброе», — подчеркнул Олег Свиридов, видеоблогер.

Что же поделаешь, если публика любит жесть? — жалуются видеоблогеры. Вот и приходится ради лайков стрелять друг в друга в переходах, угрожать автомобилистам и кидать гранату в толпу.

Пранкеры говорят, что это социальный эксперимент. А юристы отвечают: это статья 213 «хулиганство», да еще с оружием.

«Тут группа лиц по предварительному сговору, так как имеется оператор, который снимает все на видео, он явно в курсе того, что будет происходить, а будет происходить неуважение к обществу с применением предмета, похожего на оружие, там уже до семи лет лишения свободы», — объяснил Григорий Перегонцев, юрист.

Дело потянет и на непредумышленное убийство — если кому-то из свидетелей постановочной расправы станет плохо с сердцем. Правда, пранкеры проводят фейсконтроль: если на горизонте есть пенсионеры, дети или женщины — «на дело» предусмотрительно не идут. Пугать предпочитают молодежь. Пока от жертв жутких розыгрышей ни одного заявления в полицию не поступило.