Экс-сотрудница Нота-банка осуждена на 3 года и 4 месяца за присвоение 350 млн руб.

Останкинский суд Москвы приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову , заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как передает корр. ТАСС из зала суда, дело было рассмотрено в особом порядке. "Признать подсудимую Марчукову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Олеся Сушкова. В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.