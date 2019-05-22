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Экс-сотрудница Нота-банка осуждена на 3 года и 4 месяца за присвоение 350 млн руб. 

ТАСС + ещё 5 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Останкинский суд Москвы приговорил к 3 годам и 4 месяцам колонии бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову, заключившую сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении в составе группы 350 млн рублей вкладчиков. Как передает корр. ТАСС из зала суда, дело было рассмотрено в особом порядке.
"Признать подсудимую Марчукову виновной и назначить ей наказание в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — огласила приговор судья Олеся Сушкова.
В ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Марчуковой три года и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей.
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Происшествия , Криминал , Галина Марчукова , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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