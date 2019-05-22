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Максим Ликсутов: Создана комиссия для расследования инцидента в метро 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: ТАСС
Рабочая комиссия изучит инцидент с остановкой поездов, произошедший на Большой кольцевой линии столичного метро вечером 21 мая.
Об этом в среду, 22 мая, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
— Мы предоставим все данные о причинах происшествия в указанные сроки. Работает комиссия. Движение восстановлено, все работает в плановом порядке, — сказал заммэра.
Напомним, вечером 21 мая было приостановлено движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской линии. Временно закрыли вход на станции метро "Петровский парк", "Шелепиха" и "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий. Причиной ЧП стала потеря напряжения в контактном рельсе.
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