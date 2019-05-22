Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бразилец расстрелял посетителей церкви 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: huffiest.com
В бразильском городе Паракату штата Минас-Жерайс мужчина расстрелял троих человек в баптисткой церкви. Об этом сообщает Correio Braziliense.
Подозреваемый бывший летчик Радсон Араго Гимараеш сначала поехал в дом к бывшей девушке, где убил ее ударом ножом в шею. После этого он отправился в храм.
Отмечается, что мужчина открыл огонь в церкви, убив там троих человек. Среди погибших — двое священников и прихожанка, которую убийца до прибытия полиции держал в заложниках. Гимараеша удалось задержать лишь после того, как его ранили в ногу сотрудники полиции.
В середине марта в Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей и больницы. Погиб 51 человек, более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении предъявили только австралийцу Брентону Тарранту.
Последние новости
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным Ингуши возмутились восхождению осетин на гору Сидящего в СИЗО Арашукова лишили статуса сенатора
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие101
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ199
Жена Децла отреклась от его матери5
Улюкаев заявил о разводе13
Алсу впервые высказалась о скандале на «Голос. Дети»27
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:44
Воняющая пена заволокла дорогу в Китае
Происшествия Азия
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение