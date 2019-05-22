Бразилец расстрелял посетителей церкви

В бразильском городе Паракату штата Минас-Жерайс мужчина расстрелял троих человек в баптисткой церкви. Об этом сообщает Correio Braziliense.

Подозреваемый бывший летчик Радсон Араго Гимараеш сначала поехал в дом к бывшей девушке, где убил ее ударом ножом в шею. После этого он отправился в храм.

Отмечается, что мужчина открыл огонь в церкви, убив там троих человек. Среди погибших — двое священников и прихожанка, которую убийца до прибытия полиции держал в заложниках. Гимараеша удалось задержать лишь после того, как его ранили в ногу сотрудники полиции.

В середине марта в Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей и больницы. Погиб 51 человек, более 40 получили ранения. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении предъявили только австралийцу Брентону Тарранту.