Пресс‐служба «Сколкова» объяснила разлив брома

Причиной выброса брома в «Сколкове» было нарушение технологии работы. Все последствия произошедшего уже устранены.

«Из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка произошел небольшой выброс паров соединения брома», — рассказали представители радиостанции «Говорит Москва» представители инновационного центра.

В пресс-службе добавили, что все последствия ЧП уже ликвидированы. Помещения, где все произошло, проветрили. Двух пострадавших осмотрели медики, после чего отпустили. Сотрудники МЧС не нашли угроз для дальнейшей работы в технопарке.

Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из лабораторий «Сколково» сотрудник работал с бромом и разлил химическое вещество. Он и еще один человек, вдохнувший пары брома, пострадали.

Как сообщило РИА «Новости», крупнейшая за последнее десятилетие утечка брома случилась 1 сентября 2011 года на Урале. Опасное вещество вылилось во время перевозки из грузового поезда. Все произошло на станции «Челябинск Главный». В результате этого 36 человек пострадали.

Бром опасен для жизни человека: летальным может оказаться попадание в организм от 35 граммов этого химического элемента.