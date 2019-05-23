Счетная палата по итогам проверки нашла ряд нарушений при исполнении бюджетов распорядителями бюджетных средств транспортной отрасли, сообщила пресс-служба ведомства. Так, консолидированная бюджетная отчетность Росавиации признана недостоверной в связи с включением в нее искаженных данных подведомственных организаций: ФКП «Аэропорты Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки» и ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». «В документах за 2018 год они не учли на соответствующих счетах суммы невозвращенных авансов и выставленных неустоек по расторгнутым госконтрактам. Это нарушение инструкции Минфина России, которое привело к искажению бюджетной отчетности на 785,1 млн рублей», — отмечается в сообщении. Отчетности Росжелдора и Росавтодора также оказались недостоверными. Первое ведомство не указало претензии (штрафы, пени и т.д.) к подрядчикам на 10,14 млрд рублей и некорректно внесло в отчет дебиторскую задолженность по двум расторгнутым госконтрактам в общей сумме 900 млн рублей, а второе ведомство некорректно отразило в документе кадастровую стоимость земельных участков и цену своих нефинансовых активов. «Проверка Счетной палаты показала, что практически все ГРБС транспортного сектора не обеспечили выполнение Федеральной адресной инвестиционной программы. Так, Росавтодор в 2018 году ввел в эксплуатацию менее 234 км автодорог из запланированных 270,8 км и еще 46,8 км из объектов прошлых лет. Росжелдор постоянно переносит сроки реализации проектов — до сих пор не сдан ряд объектов за 2016 год», — указала Счетная палата. Ведомство также сообщило, что Росавиация не ввела в эксплуатацию 17 объектов строительства и реконструкции, что составляет 74% от запланированных. Кроме того, федеральное агентство не обеспечило завершение проектно-изыскательских работ по 5 объектам из 7 (71,4%). Основной причиной этого стало несоблюдение подрядчиками обязательств по госконтрактам и некачественная разработка проектной документации. «Большой объем незавершенного строительства Счетная палата выявила у Росморречфлота. Федеральное агентство не реализовало 65% (или 13) из заявленных на 2018 год проектов и не завершило проектно-изыскательские работы по четырем объектам», — говорится в сообщении. Кроме того, Росморречфлот и Росавиация не достигли 5 из 19 целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной системы». Так, производственная мощность портов Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов не была увеличена, а взлетно-посадочные полосы и вспомогательные объекты аэропортовой инфраструктуры не введены в эксплуатацию после реконструкции. Счетная палата также выявила ряд системных нарушений в пилотной госпрограмме «Развитие транспортной системы»: Минтранс не утвердил порядок управления ее реализацией, методику расчета целевых показателей и план мониторинга исполнения пилотной госпрограммы. Бюджетная отчетность Минтранса, Росморречфлота и Ространснадзора за 2018 год достоверная.