Минкультуры РФ взяло под контроль устранение нарушений в Госфильмофонде и Эрмитаже

«Госфильмофонд РФ и Государственный Эрмитаж, будучи подведомственными Минкультуры России учреждениями, также имеют статус самостоятельного главного распорядителя бюджетных средств, в связи с чем несут всю полноту ответственности за вопросы финансово-хозяйственной деятельности. Согласно принятой процедуре, Счетная палата информирует министерство культуры РФ о факте проверки подобных учреждений, после чего проверяет такие организации напрямую. Министерство культуры РФ контролирует ход устранения нарушений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные учреждения культуры учли замечания и предписания, выданные Счетной палатой РФ, и работают над устранением нарушений.

«В частности, Госфильмофондом приняты меры для предотвращения нарушений. Лица, причастные к нарушениям в 2018 г., уволены из организации. Новое руководство учреждения оказывает всестороннее содействие Счетной палате в выявлении случаев нарушений при расходовании средств федерального бюджета», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что им разработан и уже принят Госдумой в первом чтении законопроект о продаже билетов в целях устранения возможностей для спекуляции.

«Руководство Большого театра является одним из последовательных сторонников принятия закона и вело активную работу над его доработкой. Надеемся, что закон будет принят в 2019 г. и станет эффективным средством по борьбе со спекулянтами», — заключили в Минкультуры России.

Ранее СМИ сообщали, что Счетная палата РФ выявила нарушения при реконструкции фильмохранилища Госфильмофонда, который для намеренного ухода от конкурентной процедуры раздробил единую закупку на производство общестроительных работ, заключив шесть контрактов стоимостью до 400 тыс. руб. с единым поставщиком. Также Госфильмофонд допустил нарушения при определении начальной цены контрактов, в результате сметная стоимость работ и оборудования была завышена почти на 5 млн руб.

Счетная палата РФ сочла, что в этих действиях имеются признаки причинения ущерба экономическим интересам государства, и решила направить обращение в Генпрокуратуру России

В результате проверки Эрмитажа было выявлено низкое кассовое исполнение субсидий на капвложения. Из-за этого нарушения Эрмитаж не смог завершить в 2018 г. четвертый этап строительства фондохранилища.