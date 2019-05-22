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Россиянин погладил рыдающую пассажирку самолета по ноге и пошел под суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пассажира авиакомпании United Airlines обвинили в сексуальных домогательствах из-за того, что он погладил по ноге рыдающую девушку в самолете. Об этом сообщает The Independent.
Инцидент произошел 27 июля 2017 года на борту лайнера, следовавшего из Токио в Вашингтон, но судебные разбирательства длятся до сих пор. Потерпевшая дала письменные показания под присягой, в которых говорится, что она «плакала и слезы текли по ее лицу», когда житель Массачусетса Георгий Серегин начал ощупывать ее ноги. Ранее девушка заявляла, что она спала, когда россиянин дотронулся до нее.
По словам 19-летней пассажирки, сперва он прикоснулся к ее колену, а затем накрыл ее ноги пледом, чтобы никто не мог видеть, что он делает.
После случившегося девушка обратилась в суд, и Серегина обвинили в сексуальных домогательствах на борту самолета. Как заявила адвокат подсудимого Мэри Нерино, ее клиент решительно отрицает свою вину.
Ранее, в апреле, сообщалось, что гражданину России и США Георгию Серегину были предъявлены обвинения в насильственном сексуальном контакте из-за домогательств к спящей 19-летней девушке на борту самолета. Серегин был допрошен судом 24 апреля. Он заявил, что не домогался пострадавшей, однако мог прикасаться к ней, поскольку он «двигается во сне».
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