ЧП в московском метро: «Дышать было нечем, кому-то стало плохо, интерком молчал»

Две основные причины ЧП на Большой кольцевой линии метро — неисправность контактного рельса или неисправность токоприемника поезда. Выяснение точной причины займет неделю, сообщается в Twitter московской подземки.

Во вторник, 21 мая, около семи часов вечера более тысячи человек оказались заблокированы в трех поездах прямо в тоннеле. Около 20:20 к одному из составов подогнали исправный поезд, чтобы перевезти людей на станцию. Последнюю группу пассажиров вывели из состава спустя 3 часа 20 минут после остановки движения на линии.

Об обстановке в застрявших поездах и эвакуации Business FM рассказал один из пассажиров Василий Кирющенко, который ехал в первом вагоне первого состава:

— У одной из девушек оказался с собой универсальный ключ с треугольным разъемом, им можно было открывать форточки и двери. Мы с товарищем сначала открыли форточки, потом стали открывать двери, потому что дышать было нечем, кондиционеры работали плохо.

— Может быть, был какой-то тревожный молоток, чтобы разбить стекло?

— Меня это и поразило, потому что, если вдруг действительно что-то такое было бы, учитывая, сколько ехали спасатели, открывали бы мы это все ногами. Только наш состав перевели в новый поезд, который нас отвез до станции. Всех остальных вели по путям, как рассказывали потом люди, которые выходили из метро. Говорят, кому-то стало плохо, несли на носилках. Люди обращались за медицинской помощью — в отличие от того, что в новостях пишут. Я думаю, что стало плохо, и не в клаустрофобии дело, просто было нечем дышать. Уведомляли только о том, что есть техническая неисправность и что мы скоро тронемся, но это было в первые полчаса, а потом интерком молчал, по вызову он не отвечал.

— Были вода, дым, какие-то явления, которые могли бы говорить о чрезвычайном происшествии?

— Дыма я не чуял, но жена, которая ждала меня у станции, говорит, что-то такое было. Но я был в первом вагоне первого состава, нас больше всех обошло, нам совершенно не говорили, что конкретно происходит. На станции всех вывели, был вроде как префект, воду привезли. Я написал жалобу, посмотрим, может, что-нибудь компенсируют. Когда мы еще только 40 минут стояли, я решил поискать по ресурсам метро, что там происходит. Было написано, что на «Воробьевых горах» выставка шахмат — езжайте, посмотрите, причем везде, во всех источниках метро. А о нашей ситуации ничего не писали.

В соцсетях много видеозаписей эвакуации. Люди выбираются из запасной, боковой двери вагона по небольшой лестнице, проходят буквально метр и поднимаются в резервный поезд. Им помогают сотрудники подземки в оранжевых жилетах.

Как рассказал Business FM один из пассажиров Игорь Петров , который оказался в последнем, третьем поезде, было очень душно. К счастью, не было маленьких детей. По его словам, беспокойство начало нарастать после двух часов в тоннеле. Машинист никаких подробных объяснений, что происходит и когда разрешится ситуация, не давал. Мобильная связь была, интернет работал плохо. Когда началась эвакуация, пассажиры этого состава перебирались между вагонами, переходили из поезда в поезд по ступенькам и по шпалам, рассказывает Игорь Петров:

«Хорошо бы включиться сотрудникам метрополитена и просто сказать: я ваш машинист, у нас авария, но не переживайте, мы все сделаем, до станции 300 метров, по-человечески, как говорит командир в самолете. Было бы психологически гораздо проще воспринимать ситуацию. Я считаю, это первостепенная задача — переделать именно манеру общения в таких ситуациях, не когда на две минуты застрял поезд, а когда на два с лишним часа. И второй момент: я не понимаю, почему трапы, по которым спускаешься на рельсы, низкие, последних ступенек не хватало штуки две. Если бы не сотрудники, которые держали за руки и помогали прыгать на рельсы, спуститься было бы очень проблематично. Я уже молчу о людях, которые маломобильны и прочее, это просто было бы нереально. Надо прыгать, в темноте, а там же все неровно: шпалы и рельсы, и ты должен попасть в пятачок между ними, чтобы ногу не сломать».

Участок метро, на котором произошло ЧП, совсем новый: его открыли в феврале прошлого года. Сначала сообщалось, что неполадки произошли с одним из составов в тоннеле на Большой кольцевой линии на северо-западе Москвы. Появлялась информация о задымлении в тоннеле, но ее быстро опровергли.

Изначально указывалось, что поезда не ходят от станции «Раменки» до «Хорошевской», позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что движение было остановлено от «Парка Победы» до «Савеловской». Для входа были закрыты «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха». Несколько часов не работали участки на двух ветках метро — Солнцевской и Большой кольцевой.

К одному из составов подогнали вспомогательный поезд, на нем пассажиров отправили на ближайшую станцию. Таким же способом эвакуировали еще два состава. Никто не шел по тоннелю пешком, сообщил Глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов . Он подчеркнул, что ни дыма, ни пожара в тоннеле не было. Эвакуацию пассажиров последнего застрявшего поезда завершили около десяти вечера. Медицинская помощь никому не потребовалась, сообщали в МЧС.

По словам Максима Ликсутова, эвакуация из застрявших составов затянулась из-за того, что пришлось отключать напряжение на рельсах. В связи со сбоем «Мосгортранс» вывел на маршрут бесплатные автобусы от станции «Полежаевская» до станций «ЦСКА» и «Динамо». Утром 22 мая движение поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях осуществлялось в штатном режиме.