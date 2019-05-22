Бронь по блату? Новый скандал в Большом театре

Счетная палата опубликовала на своем сайте результаты проверки исполнения федерального бюджета за 2018 год в Большом театре, указав на недостатки механизма распространения билетов на спектакли, которые ставятся на Исторической сцене.

Отмечается, что сначала в продажу поступают билеты на менее востребованные места, которые продаются зрителям по паспорту, без возможности дальнейшей перепродажи.

«При этом самые лучшие места на Исторической сцене не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони. Это 328 билетов или более трети всех билетов Исторической сцены. Сюда входит бронь министерств и ведомств, утвержденная Минкультуры России, бронь спонсоров театра, а также бронь, распределяемая самим театром», — подчеркнули в Счетной палате.

Также в ходе выборочного анализа было установлено, что бронь не раскупается на 30% даже на популярные спектакли, а без учета брони самого театра — и на все 60%. Из-за этого руководство театра передает часть билетов в свободную продажу, где их можно приобрести, уже не предъявляя паспорт. Выкупаются они «как правило, в течение 5 минут». Отмечается, что подобная схема является причиной повышения риска попадания билетов в руки к спекулянтам.

«Учитывая отсутствие порядков распространения билетов, зафиксировать эту ситуацию как нарушение Счетная палата не может, но в акте по результатам проверки мы прописали соответствующие рекомендации и надеемся, что в ближайшее время коллеги исправят сложившуюся ситуацию», — заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

Скандал вокруг продажи билетов в Большой театр вспыхнул в 2011 году, после окончания шестилетней реставрации. Пользователи социальных сетей жаловались на то, что приобрести билет на сайте театра оказалось невозможно, так как их перекупали спекулянты.

Желающие посетить театр жаловались на то, что перекупщики оказались первыми ив очередях к кассам, не дав простым посетителям приобрести билеты по установленной руководством театра цене.

«Билеты в театр продаются через интернет, но кончаются практически моментально. Безусловно, этим способом покупки пользуются и перекупщики, и поделать с этим ничего нельзя, поскольку Большой театр по закону не может отказаться от продажи билетов через кассу и через интернет также, так как это внедрение новой формы распространения билетов», — прокомментировала ситуацию глава пресс-службы Большого театра Екатерина Новикова для РИА «Новости».

Новикова также подчеркнула, что самый дорогой билет в Большой театр должен стоить три тысячи рублей и выразила сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

«Если российское законодательство не может отрегулировать эти вопросы, то что может сделать театр?» — сказала она.

Чтобы нейтрализовать спекулянтов, руководством было принято решение продавать билеты на спектакли по паспорту.

«Поскольку в российском законодательстве нет статьи, наказывающей спекулянтов, скупающих театральные билеты, то нам ничего не оставалось, как прибегнуть к собственному способу. По нашему мнению, это если и не пресечет пагубное явление, то во всяком случае заметно его сократит. И тем самым ликвидирует необоснованные упреки в адрес Большого театра за баснословные цены на билеты», — сказал агентству ТАСС генеральный директор Анатолий Иксанов.

На сайте театра были опубликованы пошаговые правила приобретения билетов по паспортам, которые составлялись с оглядкой на аналогичный опыт итальянского театра «Ла Скала», позволяющего выкупить билеты по паспорту только в день спектакля. В соответствии с этими правилами, на билете был указан номер паспорта, с которым посетитель должен был прийти и на сам спектакль.

Однако новый скандал разразился вокруг билетов в Большой театр всего через пять лет. Из-за введенной на государственном уровне обязательной возрастной маркировки на посещение тех или иных мероприятий, несколько детей в возрасте до 12 лет не смогли попасть на классический балет «Лебединое озеро».

В частности, москвичка Александра Васюкова в своем фейсбуке рассказала о том, что не смогла убедить администратора и охрану Большого театра пропустить ее пятилетнюю дочь на балет.

«Моя дочь рыдала в голос и подходя к сочувствующим молча билетершам пыталась объяснить, что она балерина, что ей обязательно нужно видеть танец маленьких лебедей, она знает как вести себя в театре и что если ее не пустят, она будет жаловаться папе!» — написала Васюкова.

По ее словам, администратор «с едва сдерживаемым раздражением тыкал носом необразованных родителей в билеты», объясняя, что их дети не могут посетить «Лебединое озеро».

Скандал подогрели посетившие балет зрители, которые рассказали, что видели в тот день в зрительном зале детей в возрасте до 12 лет. Они посоветовали менее удачливым посетителям жаловаться и отстаивать свои права.

Представители самого театра пояснили, что ограничение по возрасту, указанное на афише является в первую очередь рекомендацией, в то время как установленные театром правила посещения спектаклей оговаривают другие нормы, за соблюдением которых сотрудники следят более жестко.