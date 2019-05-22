В России впервые вступил в силу пожизненный приговор главе международного наркокартеля

Впервые в истории российской правоприменительной практики вступил в силу приговор к пожизненному лишению свободы главе международного наркокартеля, причастного к контрабанде почти 700 кг героина. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Верховным судом Российской Федерации оставлен без изменения приговор Московского областного суда по уголовному делу в отношении организатора международного преступного сообщества Шерали Табарова, а также руководителей и активных участников криминальной организации, которые обвинялись в контрабанде и сбыте героина в особо крупных размерах. Впервые в России вступил в силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы для организатора международного преступного сообщества, ранее судимого на территории страны за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков", — сказала она.

Приговором Мособлсуда 14 руководителей и участников наркокартеля приговорены к срокам лишения свободы от шести до 23 лет, организатор — к пожизненному лишению свободы.

По словам Волк, полицейские почти четыре года расследовали дело Табарова. Участники преступного сообщества создали канал поставок особо крупных партий героина из Афганистана в Таджикистан и транзитом через другие страны Средней Азии в Россию. Сбыт наркотиков происходил через разветвленную сеть в различных регионах России.