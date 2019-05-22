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Забравшегося на Эйфелеву башню россиянина отправили в психлечебницу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гражданина России, забравшегося на Эйфелеву башню, направили в психиатрическую лечебницу при префектуре полиции Парижа. Об этом сообщил BFM TV.
По информации издания, в отношении мужчины с суицидальными наклонностями начали расследование по факту «незаконного проникновения на культурный объект». Его имя все еще не разглашается.
21 мая стало известно, что человек, залезший на башню — выходец из России, просивший во Франции убежища.
20 мая людей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за мужчины, карабкавшегося по ее внешним конструкциям. Он залез без снаряжения на высоту более 300 метров и не слезал в течение шести часов, пока добравшиеся до него спасатели не убедили его спуститься.
Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра, построенная в 1889 году. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетили 6,2 миллиона человек.
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