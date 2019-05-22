Режим КТО снят во Владимирской области после нейтрализации боевиков

В Кольчугине Владимирской области , где проходила операция против двух боевиков, снят режим КТО. У бандитов нашли самодельное взрывное устройство, оружие, боеприпасы и экстремистскую литературу.

«Снят», — сказал РИА «Новости» дежурный владимирского управления ФСБ.

Режим КТО был введен во Владимирской области 00:35 22 мая. Два бандита, планировавших совершить теракт, были обнаружены и заблокированы спецслужбами в частном доме в городе Кольчугино. Жителей соседних домов на время КТО эвакуировали.

Бандитам предложили сложить оружие, однако те открыли огонь. В ходе перестрелки боевики были нейтрализованы. В их доме нашли оружие и боеприпасы к нему, а также готовую к применению самодельную бомбу и литературу религиозно-экстремистского характера.

Их личности предварительно установлены. Как сообщили в НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом, по заданию которых готовили теракт в месте массового пребывания людей.

Потерь среди личного состава спецслужб не было.