Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал ростовского замгубернатора 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша в СИЗО. Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий.
Он под арестом, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных структурах Ростовской области.
Как писал News.ru, ранее у Сидаша проши обыски в доме и офисе, в результате которых нашлась многомиллионная коллекция дорогостоящих часов, а также картины и другое имущество. Чиновника задержали 21 мая в связи с расследованием уголовного дела в отношении задержанного ранее регионального экс-министра строительства Николая Безуглова.
News.ru: последние новости
Совфед лишил Арашукова статуса сенатора Жители Кольчугино вернулись домой после спецоперации Избитый в ходе дорожного конфликта журналист умер в Магнитогорске
Происшествия , Криминал , Сергей Сидаш , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ408
Вилли Токарев экстренно госпитализирован
«Би-би-си» анонсировала шоу с Путиным в роли ведущего
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза181
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»1277
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение