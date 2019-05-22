Суд арестовал ростовского замгубернатора

Ленинский суд Ростова-на-Дону отправил заместителя губернатора региона по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша СИЗО . Чиновника заподозрили в превышении должностных полномочий.

Он под арестом, — цитирует ТАСС источник в правоохранительных структурах Ростовской области.

Как писал News.ru, ранее у Сидаша проши обыски в доме и офисе, в результате которых нашлась многомиллионная коллекция дорогостоящих часов, а также картины и другое имущество. Чиновника задержали 21 мая в связи с расследованием уголовного дела в отношении задержанного ранее регионального экс-министра строительства Николая Безуглова.