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Владельца московского медцентра заподозрили в афере на 1 млрд рублей 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Ф Клиникс
Бизнесмена Павла Фролова подозревают в организации масштабной схемы мошенничества: по версии МВД, вступившие в сговор сотрудники медцентров «лечили» здоровых клиентов и получили за это порядка 1 млрд рублей
О том, что владелец московского медцентра «Ф Клиникс» Павел Фролов стал подозреваемым в крупном мошенничестве, сообщает «Коммерсантъ». По данным газеты, полицейские задержали Фролова у него дома рано утром (когда это произошло, издание не уточняет), провели обыск и изъяли компьютеры, телефоны и документы «Ф Клиникс». После этого они обыскали и медицинский центр Фролова и также изъяли носители информации. После этого бизнесмена самолетом доставили в Чебоксары (подозрения в отношении Фролова появились у чувашской полиции), где поместили в изолятор. Ленинский районный суд города арестовал бизнесмена на два месяца. Защита просила домашний арест и даже была готова снять квартиру в Чебоксарах для Фролова, но получила отказ. Обвинения бизнесмену представлены не были, отмечает «Коммерсантъ».
О мошенничестве с липовыми диагнозами впервые рассказали 21 мая в МВД: там утверждали, что группой руководил «ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств», не называя имя. «Коммерсантъ» утверждает, что у Фролова гражданство Белоруссии. Участники мошеннической схемы звонили потенциальным жертвам и убеждали их пройти обследование, после сообщали о наличии заболеваний, требующих дорогостоящего лечения, заявили в МВД. Пожилым людям даже предлагали оформить кредит на полмиллиона рублей. По предварительным данным, от действий аферистов пострадали 11 000 человек, общий ущерб составил не меньше 1 млрд рублей. Мошенники, судя по сообщению МВД, действовали в Москве, Санкт-Петербурге, в Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. 25 человек в общей сложности были задержаны, некоторые взяты под стражу, еще часть под домашним арестом.
Источник «Коммерсанта», близкий к Фролову, связал подозрения в отношении бизнесмена с конкурентной борьбой. По мнению собеседника газеты, Фролов создал в Москве качественный медицинский центр и столкнулся с «жестким противостоянием» со стороны соперников по рынку. Адвокат Фролова рассказал изданию, что работа «Ф Клиникс» остановлена, так как полицейские забрали и медкарты клиентов. Защитник бизнесмена утверждает, что Фролов к региональным медцентрам и их сотрудникам никакого отношения не имеет и «даже не знал об их существовании».
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Происшествия , Криминал , Павел Фролов , МВД , Чебоксары
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