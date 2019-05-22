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На главврача больницы, где пенсионерка спускалась ползком, завели дело 

Газета.Ru + ещё 3 52 минуты назад
Фото: Газета.ru/ vk.com/inc196
Административное дело возбудили в отношении главврача больницы Первоуральска, из-за того, что пожилая женщина ползком спускалась со второго этажа, сообщает РИА "Новости".
В ходе проверки выявлен ряд нарушения, так администрация больницы не назначила ответственного работника за обслуживание подъемника для инвалидов, а указатели направления для маломобильных граждан, не соответствуют требованиям ГОСТ — на входе висел листок с надписью, что "вход для маломобильных граждан с правого торца здания".
Также в настоящее время в больнице имеется обученный персонал, но никто из медицинских сотрудников не допущен к обслуживанию и работе с подъемным устройством в травмпункте, уточняет прокуратура.
Рассмотрение административного дела назначено на 23 мая. Министру здравоохранения области внесено представление.
Пенсионерка из Свердловской области с поврежденной ногой была вынуждена спускаться со второго этажа травмпункта на коленях. По ее словам, никто из медперсонала не посчитал нужным ей помочь. При этом в самом медучреждении утверждают, что для маломобильных граждан у них есть подъемник — воспользоваться им можно после обращения в регистратуру.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Первоуральск
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