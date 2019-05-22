Коллапс в московском метро: что произошло

Причина инцидента на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы станет известна через неделю, сообщила пресс-служба подземки в твиттере

Вчера вечером три поезда с примерно тысячью пассажирами внутри остановились в одном из перегонов используемых совместно Солнцевской и Большой кольцевой линий.

По этой причине было приостановлено движение от станции «Парк Победы» до «Савеловской». Пассажиры покинули неисправные поезда на подъехавших исправных. Никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Около полуночи сломавшиеся поезда были убраны с путей и движение поездов было полностью восстановлено.

Тогда же пресс-служба метро сообщила в твиттере, что выяснение причины ЧП займет семь дней, а основные рассматриваемые версии — неисправность токоприемника поезда или контактного рельса.

При этом еще в то время, когда инцидент разворачивался, в твиттере всей системы транспорта Москвы было сказано, что «основная причина — потеря напряжения в контактном рельсе».