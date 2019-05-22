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Готовившие теракт боевики нейтрализованы в Кольчугине 

ТАСС + ещё 11 12 минут назад
Сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали двух боевиков, заблокированных в жилом доме в Кольчугине Владимирской области. Об этом сообщает в среду Национальный антитеррористический комитет (НАК).
"На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы", — говорится в сообщении.
В НАК отметили, что личности ликвидированных боевиков предварительно установлены, они "являлись сторонниками одной из террористических организации, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового скопления людей".
"На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература", — добавили в комитете.
"Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения не допущено", — уточнили в НАК.
В ночь на среду сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом на окраине города Кольчугино. На территории города ввели режим контртеррористической операции. Жильцов соседних домов эвакуировали.
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Комментарии7
Происшествия , Видео , Криминал , НАК , МВД
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