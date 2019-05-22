Жильцы домов, ближайших к месту проведения контртеррористической операции в Кольчугине Владимирской области, эвакуированы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
В ночь на среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом с боевиками, которые оказывают вооруженное сопротивление. В Кольчугине введен режим контртеррористической операции (КТО).
"Жители ближайших к месту ЧП домов, а это частная застройка, эвакуированы для безопасности", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил ТАСС, что жилой дом, где заблокированы боевики, расположен на окраине города — в районе улицы Дзержинского и Коммунального проезда.