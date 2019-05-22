В Кольчугине эвакуировали жильцов соседних с местом проведения КТО домов

Жильцы домов, ближайших к месту проведения контртеррористической операции в Кольчугине Владимирской области , эвакуированы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона. В ночь на среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом с боевиками, которые оказывают вооруженное сопротивление. В Кольчугине введен режим контртеррористической операции (КТО). "Жители ближайших к месту ЧП домов, а это частная застройка, эвакуированы для безопасности", — сказал собеседник агентства. Ранее источник сообщил ТАСС, что жилой дом, где заблокированы боевики, расположен на окраине города — в районе улицы Дзержинского и Коммунального проезда.