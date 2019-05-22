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В Кольчугине эвакуировали жильцов соседних с местом проведения КТО домов 

ТАСС + ещё 12 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Жильцы домов, ближайших к месту проведения контртеррористической операции в Кольчугине Владимирской области, эвакуированы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах региона.
В ночь на среду стало известно, что сотрудники правоохранительных органов блокировали частный дом с боевиками, которые оказывают вооруженное сопротивление. В Кольчугине введен режим контртеррористической операции (КТО).
"Жители ближайших к месту ЧП домов, а это частная застройка, эвакуированы для безопасности", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщил ТАСС, что жилой дом, где заблокированы боевики, расположен на окраине города — в районе улицы Дзержинского и Коммунального проезда.
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Происшествия , Криминал , Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС , Владимирская Область
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