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Опубликованы фото с места ликвидации террористов под Владимиром 

Ридус + ещё 26 58 минут назад
Спецназ ФСБ провел контртеррористическую операцию в городе Кольчугино Владимирской области, в результате которой были ликвидированы двое планировавших теракт бандитов.
«Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) .
Убитые были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового пребывания людей. В доме, где они укрывались, были обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.
Жители близлежащих домов не пострадали, бойцы спецназа потерь не понесли.
В апреле силовики провели контртеррористическую операцию в Тюмени, в результате которой ликвидировали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Непосредственно перед спецоперацией в районе ее проведения отключили электричество и уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали.
nac.gov.ru
nac.gov.ru
nac.gov.ru
Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему Россия проигрывает войну с телефонным терроризмом.
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Происшествия , Видео , Криминал , Пожары , ФСБ , НАК , Исламское государство , МВД , Ридус , Владимирская Область
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