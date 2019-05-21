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Дептранс объяснил остановку поездов московского метро 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Причиной сбоя в работе Сонцевской и Большой кольцевой линий столичной подземки стала поломка контактного рельса, сообщили в городском Департаменте транспорта.
Было потеряно напряжение, что привело к остановке поездов, сообщается в Twitter ведомства. Сотрудники службы по ремонту уже занимаются восстановлением системы.
Там отметили, что в связи с инцидентом отсутствует угроза для пассажиров, на месте нет задымления.
Аккаунт метро в социальной сети в свою очередь опубликовал фотографию, на которой запечатлены люди, выходящие из застрявшего состава прямо в тоннель.
Станции, на промежутке между которыми произошла поломка, были открыты в 2017 и 2018 годах.
Ранее News.ru писал, что, по данным пресс-службы подземки, причиной сбоя стала неисправность в одном из составов. Его отбуксируют в депо, после чего движение восстановится.
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