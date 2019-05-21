Дептранс объяснил остановку поездов московского метро

Причиной сбоя в работе Сонцевской и Большой кольцевой линий столичной подземки стала поломка контактного рельса, сообщили в городском Департаменте транспорта.

Было потеряно напряжение, что привело к остановке поездов, сообщается в Twitter ведомства. Сотрудники службы по ремонту уже занимаются восстановлением системы.

Мосметро: ещё раз уточняем — никакого задымления нет, угрозы для пассажиров также нет. Основная причина — потеря напряжения в контактной рельсе. Ремонтные службы метро уже работают над устранением. Приносим свои извинения за причиненные неудобства. — Московский транспорт (@DtRoad) 21 мая 2019 г.

Там отметили, что в связи с инцидентом отсутствует угроза для пассажиров, на месте нет задымления.

Аккаунт метро в социальной сети в свою очередь опубликовал фотографию, на которой запечатлены люди, выходящие из застрявшего состава прямо в тоннель.

Станции, на промежутке между которыми произошла поломка, были открыты в 2017 и 2018 годах.

Ранее News.ru писал, что, по данным пресс-службы подземки, причиной сбоя стала неисправность в одном из составов. Его отбуксируют в депо, после чего движение восстановится.