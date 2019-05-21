Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов

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Застрявших на «желтой ветке» пассажиров метро вывели из поездов. Видео 

360tv.ru 43 минуты назад
В тоннеле между станциями московского Метрополитена «Петровский парк» и «Шелепиха» застряли три поезда. Ремонтные службы работают над неисправностью, вызвавшей затор.
В Мосметро назвали слухами информацию о задымлении и сообщили, что причиной остановки стала потеря напряжение в контактной рельсе. Угрозы безопасности — нет.
Появились также сообщения группы «Москва с огоньком», что из-за лопнувшего контактного рельса в застрявших на «желтой ветке» поездах находилось около тысячи человек. В течение двух часов были эвакуированы и пересажены в другие поезда пассажиры трех застрявших составов.
Стало также известно, что из-за поломки парализовано движение на Большой кольцевой линии, от станции «Парк Победы» до Савеловской.
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