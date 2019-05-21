Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов

Застрявших на «желтой ветке» пассажиров метро вывели из поездов. Видео

В тоннеле между станциями московского Метрополитена «Петровский парк» и «Шелепиха» застряли три поезда. Ремонтные службы работают над неисправностью, вызвавшей затор.

В Мосметро назвали слухами информацию о задымлении и сообщили, что причиной остановки стала потеря напряжение в контактной рельсе. Угрозы безопасности — нет.

Появились также сообщения группы «Москва с огоньком» , что из-за лопнувшего контактного рельса в застрявших на «желтой ветке» поездах находилось около тысячи человек. В течение двух часов были эвакуированы и пересажены в другие поезда пассажиры трех застрявших составов.

Стало также известно, что из-за поломки парализовано движение на Большой кольцевой линии, от станции «Парк Победы» до Савеловской.