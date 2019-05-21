В московском метро эвакуируют пассажиров

В столице закрыли вход на три на три станции Большой кольцевой линии метро — «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха».

По данным пресс-службы метрополитена, в тоннеле застрял поезд.

По последним данным, нет движения между станциями «Парк Победы» и «Савеловская».

В метрополитене сообщили, что к застрявшему поезду направили буксировочный состав, пассажирам ничего не угрожает.

Возмущенные пассажиры поезда комментируют сложившуюся ситуацию.

Позже один из пользователей сообщил, что объявили пешую эвакуацию.