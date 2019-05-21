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В московском метро эвакуируют пассажиров 

Ридус 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В столице закрыли вход на три на три станции Большой кольцевой линии метро — «Савеловская», «Петровский парк» и «Шелепиха».
По данным пресс-службы метрополитена, в тоннеле застрял поезд.
По последним данным, нет движения между станциями «Парк Победы» и «Савеловская».
В метрополитене сообщили, что к застрявшему поезду направили буксировочный состав, пассажирам ничего не угрожает.
Возмущенные пассажиры поезда комментируют сложившуюся ситуацию.
Позже один из пользователей сообщил, что объявили пешую эвакуацию.
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