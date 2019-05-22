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Российские власти объявили об угрозе детям от группы «Френдзона» 

Lenta.ru + ещё 12 2 часа назад
Фото: vk.com/frendzona
Власти Москвы разослали в органы соцзащиты и муниципалитеты города письмо с рекомендацией опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества поп-группы «Френдзона». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Отмечается, что письмо, разосланное московским департаментом труда, есть в редакции издания, его подлинность подтвердил источник в одном из столичных муниципалитетов. В обращении говорится о том, что творчество коллектива причиняет вред развитию детей, побуждают к действиям, угрожающим их жизни и здоровью, носят порнографический характер и пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения.
В письме также указано, что в скором времени московские концерты «Френдзоны» будут запрещены, а песни и клипы, в которых есть вышеупомянутая информация, будут изъяты из доступа.
Как сообщает издание, департамент труда получил информацию о вреде творчества «Френдзоны» от московского уполномоченного по правам человека Татьяны Потяевой. Та заявила журналистом, что не просила запретить концерты группы, а в департамент обратилась из-за коллективного обращения родителей детей, посетивших концерт коллектива.
В ноябре 2018-го выступление «Френдзоны» отменили по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области Ольги Смирновой. В конце года еще один концерт группы был сорван в Ярославле. Участники коллектива заявили, что это произошло из-за давления прокуратуры.
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Происшествия , Григорий Березкин , Ольга Смирнова , Генпрокуратура РФ , Правительство Москвы
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