Директор приюта на Алтае покрывала изнасилования ребенка

Алтайском крае директор приюта для сирот не сообщила правоохранителям, что один из воспитанников насиловал другого.

По данным следствия, 14-летний воспитанник приюта дважды изнасиловал 11-летнего мальчика, с которым проживал в одной комнате — в сентябре 2016 и мае 2017 года.

Директор учреждения после первого случая ограничилась профилактической беседой с подростком, при этом даже не расселила детей в разные комнаты.

После второго инцидента женщина также не стала сообщать о произошедшем в полицию.

О грубом нарушении прав воспитанников приюта правоохранительным органам стало известно лишь в феврале 2018 года.

В настоящее время подросток, совершивший преступления, понес наказание, сообщается на сайте регионального СК РФ.

Тем не менее директор свою вину не признала, заявив, что не знала о совершенных воспитанником центра преступлениях. Однако следствием были собраны достаточные доказательства совершения должностного преступления, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.