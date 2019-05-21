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Посетителей магазина в Москве эвакуировали из-за опасности возгорания 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудников и посетителей сетевого продуктового магазина на юго-западе столицы эвакуировали из-за вероятности возникновения возгорания. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.
— От администрации сетевого продуктового магазина, расположенного по адресу: улица Марии Поливановой, 2/19, 21 мая поступил вызов, однако прибывшая на место бригада не обнаружила никаких следов огня или задымления, только запах проводки, — говорится в сообщении.
К прибытию спасателей сотрудники администрации магазина эвакуировали из здания порядка десяти человек.
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