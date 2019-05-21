Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу выплатят компенсацию

Американские власти выплатят $1,5 млн невиновному Ричарду Филлипсу , который отсидел в тюрьме 46 лет. Об этом сообщает CBS News.

Как отмечается, прокуратура согласилась выплатить компенсацию со второго раза.

Филлипса осудили за убийство и приговорили к пожизненному сроку в 1971 году. Позже стало известно, что американец никого не убивал, а свидетель дал ложные показания.

Уточняется, что на настоящий момент Филлипс занимается искусством, интерес к которому у него появился еще в тюрьме. Причем стоимость его картин составляет тысячи долларов.

"Я буду в порядке, не зависимо от того, выплатят ли они мне компенсацию или нет", — отметил Филлипс.

Ранее СМИ сообщили о первом освобожденном в России пожизненно осужденном.