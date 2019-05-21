Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу выплатят компенсацию 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские власти выплатят $1,5 млн невиновному Ричарду Филлипсу, который отсидел в тюрьме 46 лет. Об этом сообщает CBS News.
Как отмечается, прокуратура согласилась выплатить компенсацию со второго раза.
Филлипса осудили за убийство и приговорили к пожизненному сроку в 1971 году. Позже стало известно, что американец никого не убивал, а свидетель дал ложные показания.
Уточняется, что на настоящий момент Филлипс занимается искусством, интерес к которому у него появился еще в тюрьме. Причем стоимость его картин составляет тысячи долларов.
"Я буду в порядке, не зависимо от того, выплатят ли они мне компенсацию или нет", — отметил Филлипс.
Ранее СМИ сообщили о первом освобожденном в России пожизненно осужденном.
Газета.Ru: последние новости
Поезд застрял в тоннеле московского метро Производителя "Вятского кваса" заподозрили в выводе денег в оффшор Замглавы Ростовской области задержан за превышение полномочий
Происшествия , Ричард Филлипс , Генпрокуратура РФ , CBS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провокация: сирийские террористы готовят «химатаку»4
«Особый статус»: Зачем Путин позвонил Меркель и Макрону81
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум335
Два часа под землей: Три состава застряли в подземке44
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду80
Видео
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
03:31
Диалог с Россией: Зеленский проведет референдум
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Уже обещали: Зеленского попытались «заткнуть»
Украина В мире
13:44
Американские военные перехватили Ту-95
Войска Армия
Названы причины бойни в керченском колледже
Происшествия
02:22
Из-за моряков: Порошенко могут «выслать» в Россию
Политика В мире
03:10
В срочном порядке: Зеленский созывает Раду
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение