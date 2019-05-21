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СМИ: в Санкт-Петербурге погиб владелец завода «Сантех» 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Тело Игоря Галышева с огнестрельным ранением головы обнаружили в здании на шоссе Революции.
Как сообщает РЕН ТВ, рядом полицейские нашли штурмовую винтовку Beretta. Место происшествия оцеплено.
Причины произошедшего уточняются.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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