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СМИ: в Санкт-Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
Говорит Москва
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
Тело Игоря Галышева с огнестрельным ранением головы обнаружили в здании на шоссе Революции.
Как сообщает РЕН ТВ, рядом полицейские нашли штурмовую винтовку Beretta. Место происшествия оцеплено.
Причины произошедшего уточняются.
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