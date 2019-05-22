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Экспертиза показала расстройство психики у старшей из сестер Хачатурян 

360tv.ru + ещё 18 37 минут назад
Фото: ТАСС
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Крестины Хачатурян. Старшая из сестер, которых обвиняют в убийстве, потеряла психическое здоровье из-за издевательств и домогательств со стороны отца. Об этом сообщил защитник девушки Алексей Липцер.
По данным ТАСС, Липцер намерен настаивать, чтобы девушку признали не обвиняемой, а потерпевшей.
«Преступления Михаила Хачатуряна привели к тому, что по результатам психиатрической экспертизы у Крестины были выявлены расстройства на почве домогательств и издевательств. Поэтому считаю, что Крестина должна быть признана потерпевшей, а в отношении ее отца — Хачатуряна Михаила — должно быть возбуждено уголовное дело посмертно», — сообщил Липцер.
В 2016 году Крестина, находясь в Сочи, попыталась совершить самоубийство. Липцер рассказал, что в ходе расследования старшую из сестер Хачатурян многократно допрашивали, выясняя обстоятельства каждого из эпизодов надругательств, побоев, издевательств и других способов насилия со стороны отца.
Выяснилось, что почти каждый раз свидетелями эпизодов были сестры, друзья, родственники и случайные люди. По словам защитника, имеются также и другие доказательства, которые подтверждают показания, данные Крестиной.
Ранее психолого-психиатрическая экспертиза была посмертно проведена и Михаилу Хачатуряну. Его признали вменяемым, но зафиксировали расстройства личности. Ярослав Пакулин, адвокат другой сестры Хачатурян, заявил, что защитники работают над совместным ходатайством. В нем они потребуют признания девушек потерпевшими, а также попросят проверить действия самого Михаила Хачатуряна на преступления в виде развратных действий, насильственных действий сексуального характера, побоев, истязаний, доведение до самоубийства.
Трех сестер Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца. Тело Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля 2018 года с многочисленными колото-резаными ранениями. На допросе девушки свою вину полностью признали и рассказали, что много лет отец причинял им моральные и физические страдания.
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